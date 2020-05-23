İstanbul'da kumar oynayan 29 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 29 kişiye idari para cezası uygulandı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı bulunması gereken bir dernek binasının açık olduğu ve kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı görülen ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 1'i iş yeri sahibi 29 kişiye, toplam 98 bin 345 lira idari para cezası kesildi.

Adreste yapılan aramada bulunan çok sayıda oyun kartı ve pulu ile masalar üzerindeki 440 liraya el konuldu.

İş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.