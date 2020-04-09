İstanbul'da kumar oynayan 7 kişiye para cezası - Son Dakika

İstanbul'da kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri belirlenen 7 kişiye, idari para cezası uygulandı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıgazi Mahallesi'nde Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında kapalı bulunması gereken bir iş yerinin açık olduğu, kumar oynatıldığı ve alkol ile sigara kullanımına müsaade edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese düzenlenen baskında, kumar oynayan ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 1'i iş yeri sahibi 7 kişiye, toplam 22 bin 260 lira idari para cezası kesildi.

İş yerinde yapılan aramada, çok sayıda oyun kartı ve pulu bulundu, bir miktar paraya da el konuldu.

Söz konusu iş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.