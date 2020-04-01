İstanbul'da kumar oynayan ve oynatan 8 kişiye idari para cezası - Son Dakika

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İstanbul'da kumar oynayan ve oynatan 8 kişiye idari para cezası
7 saat önce
İstanbul'da sanal ortamda kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri belirlenen 8 kişiye idari para cezası uygulandı.
İstanbul'da sanal ortamda kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri belirlenen 8 kişiye idari para cezası uygulandı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mesihpaşa Mahallesi'nde bir binanın 4. katındaki iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, sanal ortamda tombala oynadığı görülen ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 1'i iş yeri sahibi 8 kişiye idari para cezası kesildi.
Adreste yapılan aramada bulunan 15 dizüstü bilgisayar ile 1 kumar makinesine el konuldu.
İş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:00 Kaynak: AA
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