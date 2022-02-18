İSTANBUL'DA KUMARBAZLARA CEZA YAĞDI - Son Dakika

İSTANBUL'da 2022 yılının ilk iki haftasında kumarhanelere yönelik operasyonda 1198 kişiye toplam 2 milyon 179 bin 162 lira para cezası kesildi. Kumar oynatan ve kumar oynamaya yer temin eden 364 kişi hakkında ise yasal işlem başlatıldı. Baskınlarda 72 kumar makinesi ile sanal kumar oynatmakta kullanılan 63 bilgisayara el kondu.

OPERASYONLARA 1250 POLİS KATILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 1-17 Ocak tarihlerinde arasında yapılan operasyonlarda kumarbazlara ceza yağdı. Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekiplerin 39 ilçede yaptıkları baskınlara toplam 1250 polis katıldı.

15 BİN 680 KİŞİ KONTROLDEN GEÇİRİLDİ

Polisin yaptığı baskınlarda kumar oynandığı tespit edilen 2 bin 32 kahvehane, 142 dernek ve ruhsatsız olarak çalışan 77 işyerinde denetim gerçekleştirildi. Operasyonlarda 15 bin 680 şahıs Genel Bilgi Toplama sistemi (GBT) üzerinden sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 23 kişi gözaltına alındı.

KUMARBAZLARA CEZA YAGDIPolisin yaptığı çalışmalarda bu işyerlerinde kumar oynadığı tespit edilen şüphelilere de ceza yağdı. Kumar oynadığı tespit edilen 1198 kişiye Kabahatler kanunun 34.maddesi gereği toplam 2 milyon 179 bin 162 lira para cezası kesildi. Kumar oynatan ve kumar oynamaya yer temin eden 364 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Baskın yapılan işyerlerinde 72 adet kumar makinesi, sanal kumar oynamakta kullanılan 63 bilgisayar, 1 rulet, 1 tombala makinesi, çok sayıda iskambil kağıdı ve oyun puluna el kondu. Baskınlar sırasında 39 işyerinin de mühürlendiği öğrenildi.

Görüntü dökümü

Polis kamerasından operasyon anları

Ele geçirilen kumar makineleri