İstanbul'da kumarbazlara ceza yağdı - Son Dakika

İSTANBUL'da son bir hafta içinde düzenlenen kumar operasyonlarında 1598 kahvehane, kafe ve dernek denetlendi. Baskınlarda kumar oynayan 174 kişiye işlem yapıldı. 15 işyeri mühürlenirken, 2 ruhsatsız silah geçirildi.

Ahlak ve Kumar Büro Amirliği koordinesinde 10-17 Nisan tarihleri arasında 523 ekip, 1264 polisin katılımıyla operasyon yapıldı. Baskınlarda 1598 kahvehane, kafe, dernek gibi işyerlerinde denetim yapıldı. Polis operasyonları sırasında 17 bin 744 kişi Genel Bilgi Toplama sisteminden (GBT) sorgulamaları yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 24 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.Polis baskın yapılan yerlerde kumar oynayan 174 kişiye de işlem yapıldı. Kumarbazlara Kabahatler Kanunun 34. maddesi gereğince toplam 316 bin 506 lira para cezası kesildi. Kumar oynamaya yer temin ettikleri tespit edilen 57 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Baskın yapılan işyerlerinde 5 kumar makinesi, 22 bin 615 lira para ile yüzlerce iskambil kağıdı ve iki ruhsatsız silah ele geçirildi. Polisin baskını sırasında ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 15 işyeri de mühürlendi.