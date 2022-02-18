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İstanbul'da kumarhanelere operasyon - Son Dakika

İstanbul'da kumarhanelere operasyon

18.02.2022 10:58
İstanbul'da kumarhanelere operasyon

İstanbul'da 2022 yılının ilk iki haftasında kumarhanelere yönelik operasyonlarda, bin 198 kişiye toplam 2 milyon 179 bin 162 lira para cezası kesildi.

İstanbul'da 2022 yılının ilk iki haftasında kumarhanelere yönelik operasyonlarda, bin 198 kişiye toplam 2 milyon 179 bin 162 lira para cezası kesildi. Kumar oynatan ve kumar oynamaya yer temin eden 364 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Araması olan 23 kişi gözaltına alınırken, Yapılan baskınlar ise kameralar tarafından kaydedildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 1-17 Ocak tarihlerinde arasında İstanbul genelinde Kumarhanelere operasyon düzenlendi. 39 ilçede de yapılan baskınlara toplam bin 250 polis katıldı. Operasyonda, 2 bin 32 kahvehane, 142 dernek ve ruhsatsız olarak çalışan 77 işyerinde denetim gerçekleştirildi. 15 bin 680 şahsa Genel Bilgi Toplama sistemi (GBT) işlemi yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 23 kişi gözaltına alındı.

Kumar oynayanlara ceza yağdı

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar kapmasında, kumar oynadığı tespit edilen 1 bin 198 kişiye toplam 2 milyon 179 bin 162 lira para cezası kesildi. Kumar oynatan ve kumar oynamaya yer temin eden 364 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Baskın yapılan işyerlerinde 72 adet kumar makinesi, sanal kumar oynamakta kullanılan 63 bilgisayar, 1 rulet, 1 tombala makinesi, çok sayıda iskambil kağıdı ve oyun pulu ele geçirildi. - İSTANBUL

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Para Cezası, İstanbul, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da kumarhanelere operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da kumarhanelere operasyon - Son Dakika
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