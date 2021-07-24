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İstanbul'da kundakçı dehşeti: Evsizlerin kaldığı aracı böyle kundakladı - Son Dakika

İstanbul'da kundakçı dehşeti: Evsizlerin kaldığı aracı böyle kundakladı

24.07.2021 09:42
İstanbul'da kundakçı dehşeti: Evsizlerin kaldığı aracı böyle kundakladı, System.String[]

Kağıthane'de bir şahıs evsizlerin ara ara yatmak için kullandıkları açık kasa kamyoneti kundakladı.

Kağıthane'de bir şahıs evsizlerin ara ara yatmak için kullandıkları açık kasa kamyoneti kundakladı. Olay anı kameralara yansırken, birçok aracın da tutuştuğu olayda kundakçı şahıs, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Çocuğa cinsel istismar başta olmak üzere 13 suç kaydı olan zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz 10 Haziran günü saat 05.45 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde park halinde bulunan 34 UG 530 plakalı açık kasa kamyonetin kasasından inen bir kişi, henüz bilinmeyen bir sebeple aracı kundaklayarak olay yerinden uzaklaştı. Alevler kamyonetin yanında park halinde bulunan 34 YM 8922 plakalı otomobil ile 34 NR 1176 plakalı otomobile de sıçradı. Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Evsizlerin kaldığı kamyoneti kundakladı

Soğutma çalışmalarının ardından kamyonette çalışma yapan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede yangından kısa bir süre önce kamyonetin kasasından bir kişinin indiği ve bir süre kamyonete doğru baktığı tespit edildi.

Çocuğa cinsel istismar suçundan da kaydı olan şahıs serbest

Çalışmalarını genişleten ekipler, çevrede esnaf ve şahıslarla görüşerek, benzer suçlara karışmış şahıslar üzerinde çalışma yaptı. Ekipler yaptığı çalışmalarda zanlının 'çocuğa cinsel istismar' suçu da olmak üzere toplam 13 tane çeşitli suçlardan kaydı bulunan Ümit A. (47) isimli kişi olduğunu belirledi. Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Ü.A., 18 Temmuz günü Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Kundaklama anı kamerada

Kağıthane'de kamyoneti kundaklayan şahsın sokaktan kaçtığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, zanlının sokakta bir müddet oyalandığı daha sonra da sokak içerisinde kaçarak gözden kaybolduğu, aracın yandığı ve ekiplerin geldiği görülüyor. - İSTANBUL

İstanbul'da kundakçı dehşeti: Evsizlerin kaldığı aracı böyle kundakladı
İstanbul'da kundakçı dehşeti: Evsizlerin kaldığı aracı böyle kundakladı
İstanbul'da kundakçı dehşeti: Evsizlerin kaldığı aracı böyle kundakladı
İstanbul'da kundakçı dehşeti: Evsizlerin kaldığı aracı böyle kundakladı
İstanbul'da kundakçı dehşeti: Evsizlerin kaldığı aracı böyle kundakladı

Çağlayan Polis Merkezi, Kağıthane, Çağlayan, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da kundakçı dehşeti: Evsizlerin kaldığı aracı böyle kundakladı - Son Dakika


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