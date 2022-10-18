İstanbul'da kundakçı komşu dehşeti: Komşusunun aracını benzinle yaktı - Son Dakika
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İstanbul'da kundakçı komşu dehşeti: Komşusunun aracını benzinle yaktı

18.10.2022 09:45
İstanbul'da kundakçı komşu dehşeti: Komşusunun aracını benzinle yaktı

Gaziosmanpaşa'da bir şahıs binanın otoparkındaki park yeri tartışması yüzünden tartıştığı komşusunun aracını benzin döküp kundakladı.

Gaziosmanpaşa'da bir şahıs binanın otoparkındaki park yeri tartışması yüzünden tartıştığı komşusunun aracını benzin döküp kundakladı. Olay anı kameralara yansırken, bina sakinlerinin müdahale ettiği araçtaki yangın söndürüldü. Kundakçı komşu, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şükrü isimli şahıs, bir süre önce yan binanın yöneticisinden motosikletini park etmek için yer kiraladı. Akşam saatlerinde kiraladığı alana motosikletini park etmek isteyen Şükrü, alanda binada yaşayan İbrahim'in hafif ticari aracının olduğunu gördü. Bunun üzerine Şükrü, İbrahim'e bu alanı kiraladığını ve aracını başka yere park etmesini söyledi. İbrahim'in aracını çekmeyeceğini söylemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında Şükrü, küfür edince, İbrahim de onu darp etti. Olayın ardından taraflar ayrılırken darp edilen Şükrü, akşam saatlerinde binanın otoparkına geri geldi.

Önce camını kırdı sonra benzin döküp yaktı

Önce aracın kaput kısmına ardından da ön sol camını kırarak içeriye benzin döken şahıs, aracı benzin dökerek ateşe verdi. Araç yanmaya başlayınca da Şükrü isimli şahıs hızla binadan ayrıldı. Aracının yandığını gören sahibi İbrahim isimli şahıs ve bina sakinleri hızla otoparka indi. İbrahim aracındaki yangını elindeki suyla büyümeden söndürürken, ne olduğunu anlamaya çalıştı. Kundaklama ve söndürme anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kundakçı komşu gözaltına alındı

Olayın şokunu atlatan vatandaş ardından polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, aracı kundaklayan Şükrü isimli şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahsa ifadesi alındıktan sonra "mala zarar verme" suçundan adli işlem yapıldı. Şahsın otoparkta park tartışması yüzünden önce tartışıp sonra kavga ettiği adamın aracını yaktığını söylediği öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da kundakçı komşu dehşeti: Komşusunun aracını benzinle yaktı - Son Dakika

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