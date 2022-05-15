İstanbul'da kundaklanan araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

İstanbul Bağcılar'da park halindeyken kundaklanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Çengiz Karcıoğlu Caddesi'nde S.İ'ye ait park halindeki 34 GG 8994 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle benzin dökülüp yakılarak kundaklandı.

Kundaklayan kişi, otomobil alev aldıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Yanan otomobilin yan tarafında park halinde olan 34 YT 4830 plakalı hafif ticari araç, sahibi tarafından çekilerek yanmaktan kurtarıldı.

Çevredeki vatandaşlar, yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kundaklanan otomobil kullanılmaz hale gelirken, diğer araçta hafif hasar meydana geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, otomobilin ateşe verildiği anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.