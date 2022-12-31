Kağıthane'de bir grubun silahla çevreye ateş açması sonucu vurulmuştu! İşte Kur'an kursu hocasının son görüntüleri - Son Dakika
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Kağıthane'de bir grubun silahla çevreye ateş açması sonucu vurulmuştu! İşte Kur'an kursu hocasının son görüntüleri

31.12.2022 13:25

Kağıthane'de otomobille çevreye ateş açan saldırganların silahından çıkan kurşun, bir işletmeden tatlı alarak öğrencilerine götüren 25 yaşındaki Kur'an Kursu hocası Ramazan Arslan'a isabet etti. Arslan'ın hayatını kaybettiği olay sonrası polis ekipleri iki çeteyi çökerterek 25 kişiyi gözaltına alırken, saldırının görüntüleri de ortaya çıktı.

Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazar günü gece saatlerinde meydana gelen olayda, caddeye araçlarıyla gelen bir grup etrafa silahlarıyla ateş açmıştı. O esnada cadde üzerindeki bir işletmeden tatlı alıp öğrencilerine götürmek için camiye doğru yürüyen kuran kursu hocası Ramazan Arslan (25) ve bir kişi yaralanmıştı. Seken mermilerden biri de 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairenin camından geçerek duvara saplanmıştı.

25 YAŞINDAKİ KURAN KURSU HOCASI YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırmıştı. Ancak 25 yaşındaki kuran kursu hocası Ramazan Arslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Yaralanan diğer kişinin ise durumunun iyi olduğu öğrenilmişti. Polis ekipleri yaptığı çalışmada olaya karışan iki kişiyi çökertip 25 kişiyi gözaltına almıştı.

SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan o silahlı saldırının güvenlik kamera görüntülerini ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobil yoldan geçerken içerisindekiler ateş açıyor. Saldırıya uğrayan grup panikle etrafa kaçışıyor. Bazıları ise otomobili kendine siper ediyor.

Kaynak: İHA
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Kağıthane, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de bir grubun silahla çevreye ateş açması sonucu vurulmuştu! İşte Kur'an kursu hocasının son görüntüleri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane'de bir grubun silahla çevreye ateş açması sonucu vurulmuştu! İşte Kur'an kursu hocasının son görüntüleri - Son Dakika
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