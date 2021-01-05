Ömerli Barajı'nda kuraklık görüntülendi - Son Dakika

Ömerli Barajı'nda kuraklık görüntülendi

05.01.2021 10:12

Ömerli Barajı'nda kuraklık görüntülendi Ömerli Barajı'nın son durumu havadan görüntülendi İstanbul'un barajlarının genel doluluk oranı ilk kez yüzde 20 seviyesinin altına düşerken, Ömerli Barajında ise su seviyesi 16.87ye kadar geriledi.

Ömerli Barajı'nda kuraklık görüntülendi

Ömerli Barajı'nın son durumu havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'un barajlarının genel doluluk oranı ilk kez yüzde 20 seviyesinin altına düşerken, Ömerli Barajında ise su seviyesi 16.87ye kadar geriledi. Barajın Emirli Bölgesinde suların yaklaşık 500 metre geri çekilmesiyle ağaçlar ortaya çıktı. Kuruyan baraj havadan görüntülendi.

Yurt genelinde yağışların azalması ise kurak geçen sonbaharın ardından tehlike çanları çalmaya devam ediyor. İstanbul'da Ömerli Barajının son durumu havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi.

Gölün su seviyesi İSKİ verilerine göre yüzde 16.87'ye kadar düşmesi ile ortaya çıkan ağaçlar ve on binlerce midye havadan görüntülendi. Baraj sularının aylar içerisinde çekilmesiyle kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.

Barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Kuraklığı anlatan en çarpıcı görüntüler ise Emirli bölgesinde aylar önce sularla kaplı olan alanın suların çekilmesiyle kuruması oldu. Havadan çekilen görüntüler ise İstanbul'da yaşanılan kuraklığın fotoğrafladı.

Ömerli Barajı Sevdalıları grubu üyesi Gökmen Aras, "Şu an Ömer Barajının Emirli bölgesinde bulunuyoruz. Bu lokasyon geçtiğimiz Nisan ve Mayıs alanında suyla kaplıydı. Aşırı sıcaklık ve yağışsız geçen günlerin ardından baraj suları metrelerce çekildi. Suların çekilmesiyle ağaçlar ortaya çıkarken vadi alanı balçıklı bir şekilde kaldı. Dua ediyoruz bir an evvel yağmurun ve karın yağmasıyla su seviyeleri tekrar yükselir. Vadi kısmında su varmış gibi görünse de çoğunluğu balçık, havadan çekilen görüntülerde kuraklık gözler önüne seriliyor. Umarız 2021 yılında yağmurlu geçer" diye konuştu.

Ömerli Barajı'nda kuraklık görüntülendi
Ömerli Barajı'nda kuraklık görüntülendi
Ömerli Barajı'nda kuraklık görüntülendi
Ömerli Barajı'nda kuraklık görüntülendi

İstanbul, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ömerli Barajı'nda kuraklık görüntülendi - Son Dakika


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