İstanbul'da kurallara uymayan berberler mühürlendi - Son Dakika

İstanbul'da kurallara uymayan berberler mühürlendi

İstanbul'da kurallara uymayan berberler mühürlendi Bahçelievler'de kurallara uymayan berberlere şok baskın Berber kaçtı, polis yakaladı -O anlar saniye saniye kamerada Bahçelievler'de, ruhsatsız ve içişleri bakanlığınca yayımlanan genelgeye uymadan çalışan iki ayrı berber dükkanı,...

İstanbul'da kurallara uymayan berberler mühürlendi

Bahçelievler'de kurallara uymayan berberlere şok baskın

Berber kaçtı, polis yakaladı

-O anlar saniye saniye kamerada

İSTANBUL - Bahçelievler'de, ruhsatsız ve içişleri bakanlığınca yayımlanan genelgeye uymadan çalışan iki ayrı berber dükkanı, zabıta ekiplerince mühürlendi. Denetimde üzerinden her hangi bir pasaport ve kimlik çıkmayan işyeri çalışanı, daha sonra polisleri de karşısında görünce korkarak kaçmaya başladı. Kısa kovalamacanın ardından polisler ve zabıta tarafında yakalanan yabancı uyruklu Alican M., hakkında yasal işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 50 gün kapalı kaldıktan sonra 11 Mayısta yeniden hizmete açılan berber ve kuaförlerde denetimlerini sıklaştıran Bahçelievler Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, rutin denetimler esnasında ruhsatsız ve yayımlanan genelgeye uymadan çalıştığını tespit ettikleri iki erkek berberini mühürledi.

Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren erkek berberine gelen zabıta ekipleri iş yerinde çalışan Alican M. isimli Pakistan uyruklu iş yeri çalışanı ile karşılaştı. Kuaförde yapılan denetimde, iş yerinin hijyen açısından oldukça kötü durumda olduğu, çalışanların maske kullanmadığı, randevu sistemi ile çalışılmadığı ve fiziki mesafe kuralına uyulmadığı gerekçesiyle 392 TL idari para cezası kesildi. Üzerinden her hangi bir pasaport ve kimlik çıkmayan işyeri çalışanı, polisleri de karşısında görünce korkarak kaçmaya başladı. Kısa kovalamacanın ardından polisler ve zabıta tarafında yakalanan Alican M., hakkında yasal işlem başlatılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Diğer yandan, kendilerine sosyal medya üzerinden bir vatandaşın ilettiği ihbar üzerine Şirinevler'de faaliyet gösteren erkek berberine giden zabıta ekipleri burada da içişleri bakanlığı genelgesinde belirtilen genel kurallara riayet edilmediği ve ruhsatsız çalıştığı için 392 TL idari para cezası keserek iş yerini mühürledi. Her iki berber salonu hakkında, il hıfzıssıhha kuruluna sunulmak üzere tutanak hazırlandı.

İstanbul'da kurallara uymayan berberler mühürlendi

Bahçelievler, İstanbul, Polis, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 12:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İstanbul'da kurallara uymayan berberler mühürlendi - Son Dakika

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