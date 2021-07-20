İSTANBUL'DA KURBAN BAYRAMI'NDA YOLLARDA SON DURUM - Son Dakika

Ali Kerem BENGİ/ KURBAN Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da yollar boş kalırken, öğleden sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişlerinde zaman zaman yoğunluk yaşandı.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde, İstanbul'da yollar boş kaldı. Bazı noktalarda zaman zaman yoğunluk oluştu. O noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişleri oldu. Öğleden sonra köprü giriş, çıkışlarında ara ara trafik oluştu. Köprüde yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.

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--------------------15 Temmuz Köprü yönünde yaşanan yoğunluk-Trafik yoğunluğunun havadan görüntüsü

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