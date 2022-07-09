İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı - Son Dakika
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İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı

09.07.2022 07:49

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı Boş kalan yollar havadan görüntülendi İstanbulluların Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmesi ile yollar boş kaldı.

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı

Boş kalan yollar havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbulluların Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmesi ile yollar boş kaldı. Trafik yoğunluğu yüzde 4'lere kadar düşerken, boş kalan yollar havadan görüntülendi

Kurban Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı. Vatandaşların 9 günlük tatillerini İstanbul dışında geçirmesi nedeniyle Anadolu Yakası D-100 karayolunda trafik yoğunluğu azaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre saat 08.00 sıralarında İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 4 olarak ölçülürken, ana arterlerin açık olduğu gözlendi. Yoğunluğun az olduğu ve araç seyrinin rahatça sağlandığı Anadolu Yakası D-100 karayolu havadan dron ile görüntülendi.

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Bayram namazı saati 2022... Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı saati 2022... Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul'da dron destekli trafik denetimi İstanbul'da dron destekli trafik denetimi
Kaynak: İHA

Anadolu Yakası, Kurban Bayramı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı - Son Dakika
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