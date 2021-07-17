İstanbul'da Kurban Bayramı öncesinde trafik sakin, havalimanı ve otogarlar hareketli - Son Dakika

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ve İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından memleketleri ile tatil bölgelerine seyahat edecek vatandaşlar, sabahtan itibaren otogara geldi.

Yoğun araç trafiğinin yaşandığı otogarda park alanlarında boş yer kalmadı. Tam kapasite çalışan ve ek sefer düzenleyen otobüs firmaları, vatandaşların bilet taleplerine yetişmekte güçlük yaşıyor.

Otobüs şoförü Serkan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ek seferlerde bile yer kalmadığını söyledi.

Özdemir, sektördeki diğer araçların da gelmesine rağmen bunun yetmediğini dile getirerek, "Pandemi nedeniyle sektörde arabalarını satanlar olduğu için piyasada araç yok. Arife gününe kadar bilet bulmak çok zor. Bayramda 9 saat çalışıyorum. İstanbul- Kırklareli arası haftanın 6 günü çalışıyorum." dedi.

Yolculardan Ahmet Çelik ise biletini 10 gün önceden aldığı için yer bulabildiğini belirterek, "Sonra bilette değişim yapmak istedim ama yer bulamadım. Bugün bilet bulmam imkansızdı, otobüsler gerçekten dolu, otogarın yoğunluğundan da belli. Dönüş biletini de önceden aldım." diye konuştu.

Havalimanında hareketlilik yaşandı

İstanbul Havalimanı'nda da düne göre azalmış olsa da yolcu hareketliliği sürüyor.

Havalimanı giriş kapılarında ve kontuar önlerinde yoğunluk nedeniyle sıra oluştu. Havalimanı görevlileri yoğunluğu azaltmak için önlem aldı. Yoğunluk çoğunlukla iç hatlarda yaşandı. Havalimanından dün 1060 sefer gerçekleştirildiği kaydedildi.

Öte yandan, İBB trafik yoğunluğu haritası verilerine göre İstanbul genelinde trafik yoğunluğu saat 10.50 itibarıyla yüzde 24 ölçüldü.

Anadolu Yakası'nda, TEM otoyolu Ankara istikametinde, Ataşehir ve Tuzla arasında bazı bölgelerde trafik yoğunluğu gözlendi.