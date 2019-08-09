İstanbul'da Kurban Bayramı ve 30 Ağustos'ta ulaşım ücretsiz
42 dakika önce
Kurban Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul'daki toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.
Kurban Bayramı
ile 30 Ağustos Zafer Bayramı
'nda İstanbul
'daki toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. İETT
, vatandaşların İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kurban kesim alanlarına rahat ulaşım için seferler düzenleyecek.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:59
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