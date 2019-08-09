Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kurban Bayramı ve 30 Ağustos'ta ulaşım ücretsiz
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İstanbul'da Kurban Bayramı ve 30 Ağustos'ta ulaşım ücretsiz

42 dakika önce

Kurban Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul'daki toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

İstanbul'da Kurban Bayramı ve 30 Ağustos'ta ulaşım ücretsiz, System.String[]
Kurban Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul'daki toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. İETT, vatandaşların İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kurban kesim alanlarına rahat ulaşım için seferler düzenleyecek.
Kurban Bayramı, Zafer Haftası, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:59 
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