İstanbul'da kurban pazar yerlerinde hazırlıklar başladı - Son Dakika

İstanbul'da kurban pazar yerlerinde hazırlıklar başladı

İstanbul'da kurban satış ve kesim yerlerinde hazırlıklar başladı.

İstanbul'da kurban satış ve kesim yerlerinde hazırlıklar başladı. Esenyurt'ta pandemiyle mücadele kapsamında, alana kurulacak olan çadırlar arasında sosyal mesafe ayarlanarak, 2 metrelik boşluklar bırakıldı. Kurban satıcıları ve vatandaşların el hijyenine dikkat etmesi için çadır önlerine su hattı çeken ekipler, pazarın çeşitli yerlerine ve kesimhaneye bilgilendirme afişleri astı.

Anadolu'da vaka sayıları neden arttı? Bakan Koca merak edilen soruyu cevapladı
Son Dakika: Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı
Bilim Kurulu üyeleri para alıyor mu? Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getidi


Esenyurt Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, 72 bin metrekare alan üzerine kurulan 200 çadırlık kurban satış ve kesim alanında özel önlemler aldı. Pandemi süreci nedeniyle önlemleri sıkı tutan ekipler, kurbanlıklar gelmeden önce alana kurulacak çadırlar arasında sosyal mesafeyi ayarlayarak, çadır aralarında 2 metre boşluk bıraktı. Korona virüs tedbirlerini elden bırakmayan ekipler, kurban satıcıları ve alıcılarının el hijyenine dikkat etmesi için her çadıra su hattı çekerek, musluklar bağladı. Kurban pazarının ve kesimhanenin çeşitli yerlerine pandemiyle ilgili bilgilendirme afişleri asan ekipler, yoğunluk yaşanmaması için vatandaşların alana girişini iki ayrı kapıdan sağlayacak.


Dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları sürecek


Kurban satış ve kesim alanında çalışmalar tamamlandıktan sonra, kurbanlıklar alana girmeden önce çadırlarda dezenfeksiyon çalışması yürütülecek. Alanda yapılacak dezenfeksiyon ve sinek ilaçlama çalışmaları bayram sonuna kadar devam edecek. Ayrıca kesimhanenin de içerisinde bulunduğu pazarda kurban satıcıları için, 2 seyyar duş ve seyyar lavabo, 2 büfe, kafeterya, mescit ve 2 otopark bayram sonuna kadar ücretsiz olarak hizmet verecek.


Zabıta ve veteriner hekimler 24 saat alanda olacak


Esenyurt Belediyesi ekipleri, vatandaşların Kurban ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için bayram sonuna kadar 24 saat boyunca alanda görev yapacak. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, alanda giriş çıkışları kontrol ederek alanda güvenliği sağlayacak. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ise, kurbanlıkların alana girişinde ve çadırlara alınmasında küpe ve sağlık kontrolü yapacak.


Esenyurt Belediyesi, hastalıklı kurban satışının önüne geçmek ve Korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla belirlenen kurban satış ve kesim alanları dışında satış ve kesim yapılmasına izin vermeyecek. Belirlenen 7 kapalı pazar ve 1 kesimhanede bayram boyunca veteriner hekimler görev yapacak. İl Tarım Müdürlüğünün belirlediği 16 Temmuz tarihinde şehre getirilecek olan kurbanlıklar, Esenyurt Belediyesi Veteriner hekimleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü veterinerleri tarafından, gerekli kontroller yapıldıktan sonra alana alınacak. Hastalık şüphesi olan ve küpesi olmayan kurbanlıkların alana girişine izin verilmeyecek. - İSTANBUL

Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 14:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da kurban pazar yerlerinde hazırlıklar başladı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:18 Bodrum'da iki kişiyi öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: "Yapma abi" diye bağırdı, kafasına nişan aldım 17:54 12 bin liraya alıp 90 bin liraya yenilediği otomobili trafikten men edildi 16:30 Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı 15:56 Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:23 Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk kez koronavirüs vakası görüldü 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 09:54 Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için teknik direktör isyanı: Mart ayında bir hocayla anlaşmaması skandal 09:32 Üsküdar Belediyesi, sahil şeridinde çekirdek yemeyi yasakladı 08:36 Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı 08:12 Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti
Anadolu'da vaka sayıları neden arttı? Bakan Koca merak edilen soruyu cevapladı
20:38
Son Dakika: Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı
20:28
Bilim Kurulu üyeleri para alıyor mu? Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getidi
20:26
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
20:03
Son Dakika: Türkiye'de 8 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1041 yeni vaka tespit edildi
19:55
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
19:46
HDP'li vekil Hüda Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi
19:26
Türkiye-Macaristan maçı, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak
19:23
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
18:43
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
18:20
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 20:54:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da kurban pazar yerlerinde hazırlıklar başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]