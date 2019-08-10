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İstanbul'da kurban pazarında şaşkına çeviren jest

1 saat önce

Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemalettin Toluca, kurbanlık satışı için Tekirdağ'ın Malkara ilçesinden İstanbul'a gelen genç üreticisine, kurban pazarında doğum günü partisi düzenledi.

İstanbul'da kurban pazarında şaşkına çeviren jest, System.String[]
Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemalettin Toluca, kurbanlık satışı için Tekirdağ'ın Malkara ilçesinden İstanbul'a gelen genç üreticisine, kurban pazarında doğum günü partisi düzenledi.

Malkara Çınaraltı Mahallesi sakini Ersoy Erol, 1 yıldır yetiştirdiği kurbanlıkları satmak için Beylikdüzü'ne getirdi. Genç üretici Erol, kendisine yapılan doğum günü sürprizine önce şaşırdı sonrasında ise sevincini gizleyemedi.

Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemalettin Toluca, birlik üyesi Ersoy Erol'un kilometrelerce uzaktan satmak için getirdiği küçükbaşlara eşlik ederken doğum gününü öğrendiğini ve genç üyesine bir sürpriz yapmak istediğini belirtti.

Yetiştirdiği kurbanlıkları satmak üzere İstanbul'da kiraladığı alan önünde kendisine doğum günü partisi düzenleyen Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemalettin Toluca, Çınaraltı Mahallesi Muhtarı Yılmaz Bölüt ve yetiştirici arkadaşlarına teşekkür eden Ersoy Erol, dilek tutarak pastasını kesti. - TEKİRDAĞ
İstanbul, Tekirdağ, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 08:52 Kaynak: İHA
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