İstanbul'da kurban pazarında sosyal mesafeli pazarlık böyle görüntülendi - Son Dakika

İstanbul'da kurban pazarında sosyal mesafeli pazarlık böyle görüntülendi

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi İstanbul'da kurban pazar alanları kurulmaya başlandı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi İstanbul'da kurban pazar alanları kurulmaya başlandı. Eyüpsultan'da kurulan bir pazar alanında müşteri ve hayvan sahipleri arasında günler öncesinden sıkı pazarlık yaşandı. Öte yandan, pazarlık anında Covid-19 tedbirleri kapsamında el sıkışma yerine sosyal mesafeli tahtadan yapılan el ile pazarlık yapıldı.

Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt
Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı


Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'da hayvan pazar alanları kurulmaya başlandı. Eyüpsultan ilçesinde kurulan çiftlikte onlarca büyükbaş hayvan şimdiden sahiplerini bekliyor. Havadan drone ile de görüntülenen hayvan pazarında Covid-19 tedbirlerinin üst düzeyde olduğu gözlendi. Hayvan pazarına korona virüs tedbirleri kapsamında maskesiz vatandaş alınmayacak. Sosyal mesafe ve hijyen ise en çok önem verilen unsurlar arasında yerini aldı. Diğer taraftan salgın nedeniyle pazarlık anında yapılan el sıkışmalı pazarlık dönemi sona erdi. Hayvan sahipleri ile müşteriler arasında bayrama günler kala yapılan satış işlemlerinde sıkı pazarlık yapıldı. Pazarlık anında eski usul el sıkışma yerine 1.5 metre uzunluğunda tahtadan yapılma el kullanıldı.


Kurulan pazar alanında şimdiden 100 büyükbaş hayvanın satıldığını belirten işletme sahibi Muhammed Karabıyık, rezervasyon sistemi ile çalıştıklarını söyledi. Pazardaki fiyatlar ise küçükbaş hayvan bin 500 TL ila 2 bin TL arasındayken büyükbaş hayvan 9 bin TL ila 40 bin TL'ye fiyat aralığında yer alıyor. İlginç görüntülere sahne olan hayvan pazarının maskotu minik kuzunun maske takması ise görenleri gülümsetti.


"20 dakikada 7 hayvan kesilecek"


Korona virüs sürecinde kurban pazarında her türlü tedbir ve önlemi aldıklarını aktaran işletme sahibi Muhammed Karabıyık, "20 dakikada 7 hayvan kesilecek şekilde, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde kesimhanemizi ve düzenimizi almış durumdayız. Maskesiz çiftliğimize giriş olmayacak. Tüm önlemlerimizi aldık. Araç çiftliğe ilk girdiğinde dezenfekte uygulaması yapıyoruz. Maskesini veriyoruz. Hayvanı yalnızca vekalet esnasında görüyor. Daha sonra poşetle hijyenik olarak teslim ediyoruz. Hiçbir şekilde hayvana müdahale olmuyor. Sosyal mesafeye uygun düzenimizi aldık müşterilerimizi bekliyoruz" dedi.


Kurban pazarlarında bu yılki ortalama fiyatları söyleyen Karabıyık, "Tahtadan el sıkışma aleti yaptık. Küçükbaşlar bin 500 TL'den başlıyor 2 bin TL'ye kadar devam ediyor. Büyükbaşlar ise 9 bin TL'den başlıyor 40 bin TL'ye kadar hayvanımız mevcut. 100 hayvanı sattık rezervasyonlarımız devam ediyor. Pandemiden dolayı bayramın birinci günü kalabalık olmaması için 10 parçaya bölüp müşterilerimize teslim edeceğiz. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Pazarlığın yönteminin değişiminden bahseden Bahri Baka, "Temiz bir görüntü var. İlgililer kurbanımız için hazırlığımızı yaptık. Pazarlık yapma yöntemimiz farklı oldu. Pazarlık yapma dinimizde var. Tahta el ile pazarlık yapılması çok güzel bir sistem olmuş" dedi.


Hayvan pazarında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulduğunu söyleyen Ercan Akgün ise, "Tahta el ile pazarlık çok ilginç ve harika bir düşünce korona virüse karşı sosyal mesafe var ama pazarlığı canlı tutuyor yine. Bir büyükbaş aldık. 470 kilo fiyatı 15 bin 600 TL" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kurban Bayramı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da kurban pazarında sosyal mesafeli pazarlık böyle görüntülendi - Son Dakika

Son Dakika

10:06 Çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaşan fenomen gelin adayı tepki çekti 14:34 Tek celsede boşanan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu 11:55 Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok 10:48 Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı 15:05 Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı 09:51 Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor 07:43 Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var 08:41 Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi 14:09 Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı 19:30 Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi 19:58 Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı 21:14 Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu 07:55 Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti 00:15 Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı 00:14 Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Son Dakika: Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
15:10
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt
15:09
Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
15:02
AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı
14:59
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
14:58
Baro başkanlarınca istifası istenen Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: İstifamı gerektirecek bir durum yok
14:40
Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Trezeguet'yi transfer etmek istiyor
14:40
Frikiklere aldırış etmeyen güzel golfçüden cesur sözler: İç çamaşırsız oynamayı seviyorum
14:35
İstanbul'daki sağanak sırasında bir vatandaşın saklandığı yer, görenleri gülümsetti
14:31
Tek celsede boşanan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
14:21
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 15:29:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da kurban pazarında sosyal mesafeli pazarlık böyle görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]