İstanbul'da kurban pazarları ve kesimhanelerde hareketlilik yaşanıyor

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurban pazarları ve kesimhanelerde yoğunluk yaşanıyor.

Vatandaşların, Bahçelievler'deki kesim alanında, aileleriyle önceden aldıkları numaraya göre kurbanlıklarının kesilmesi için beklediği görüldü.

Kurbanlıklar, İslami usullere uygun olarak belediye görevlileri tarafından hijyene dikkat edilerek kesilirken, zabıta görevlileri de çevrede bir aksaklık yaşanmaması için önlem aldı.

Kesim alanında sıra bekleyen Önder Narin, sabah 08.30'da kurbanlıklarını alana getirdiklerini belirterek, "Pandemiden sonra temizlik ve hijyene daha çok dikkat edilir olmuş. Ortam çok güzel. Allah herkesin kurbanını kabul etsin." dedi.

Sabah namazından sonra hissedarlarıyla alana gelen İsmet Köse de güzel ve hijyenik bir ortamla karşılaştıklarını ifade ederek, "Eskiden kendimiz kesiyorduk, zor oluyordu. Böyle ortamda daha güzel oluyor. Bir saat içinde eve gidiyoruz." diye konuştu.

Ailesiyle kurban kesim alanına gelen Neşe Erbey, "Namazı kıldık, kahvaltıyı yaptık, buraya geldik. Sıramızı bekliyoruz. Poşetlerimizi de getirdik. Kurbanımız kesilirse alıp götüreceğiz. Kavurma yapacağız, komşulara dağıtacağız." ifadesini kullandı.

Erbey'in annesi Elif Topal da kurbanın kesilmesini beklediklerini, paylaştıktan sonra kavurma yapacaklarını belirterek, "Eskiden evlerin önünde kesiliyordu. Böyle daha kolay, daha zevkli oluyor." dedi.

Hayvan sahipleri satıştan memnun

Bu yılki satışlardan memnun kaldıklarını dile getiren hayvan sahipleri ise ellerinde çok az küçükbaş kurbanlık kaldığını aktardı.

Kurban pazarına, Tokat'ın Reşadiye ilçesinden 215 koç getiren Nihat Koyuncu, elinde 13 koç kaldığına işaret ederek, "Bu sene satışlardan çok memnunum. Allah herkesin işini iyi etsin. İlk etapta büyük koçları 4 bin 500-5 bin lira arasında verdim. Koçlar şimdi 3 bin 700-3 bin 600 lira arasında satılıyor." şeklinde konuştu.

Ümraniye Hekimbaşı Kurban Pazarı'nda da bayram namazının kılınmasının ardından yoğunluk başladı.

Kurbanlıkların bazıları, pazarın yanındaki kesimhanede kesilirken, bazı vatandaşlar ise pazardan kurbanlıklarını aldı. Öte yandan, Ümraniye Belediyesi zabıta ekipleri ve güvenlik görevlileri de pazarda önlem aldı.

Kağıthane'deki kurban satış yerine sabah erken saatlerde gelen vatandaşlar daha önce aldıkları kurbanlıkları, araçlarla kesim alanına götürdü.

Bazıları ise bayramın ilk gününde kurbanlık almak için satıcılarla pazarlık yaptı.