İstanbul'da kurban pazarlarında yoğunluk devam etti

İstanbul'un birçok ilçesinde kurulan pazarlardaki haraketlilik, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de sürüyor.

Sultangazi, Bahçelievler, Arnavutköy, Eyüpsultan ve Başakşehir başta olmak üzere kentin birçok noktasındaki pazarlarda kurbanlık alma telaşı, bugün de devam etti.

Bayramın ikinci gününde yağış dolayısıyla hayvan pazarına gidemeyen vatandaşlar, kurban ibadetlerini bayramın üçüncü gününde yerine getirdi.

Esenyurt'taki hayvan pazarlarında büyükbaş kurbanlıkların satışı tamamlanırken, az sayıda kalan küçükbaşlar satılıyor.

Bu alanlarda gezen bazı vatandaşlar bütçelerine uygun kurbanlık alabilmek için satıcılarla sıkı pazarlığa giriyor.

Kağıthane'de büyükbaş hayvan satışını tamamlayan pazarcılar, çadırlarını toplayarak memleketlerine döndü.

Sultanbeyli ve Çekmeköy'de de büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların satışı sona erdi. Pazar alanındaki çadırlar toplanırken, belediye ekipleri alanda temizlik çalışması yaptı.