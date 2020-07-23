İstanbul'da kurbanlık denetimleri gece boyu devam etti - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirildiği İstanbul girişinde kurbanlık denetimleri gece boyu devam ediyor. 16 Temmuz itibariyle başlayan denetimlerde Polis ekipleri araçları tek tek inceleyerek kaçak kurbanlık geçirmeye geçit vermedi. Denetimler havadan görüntülendi.

Geçtiğimiz hafta itibariyle İstanbul'a girişlerine izin verilen kurbanlık hayvanların, Anadolu yakasında Kavacık Köprüsü girişindeki kontrol noktasında denetimleri yapılıyor. Yapılan denetimlerde farklı illerden İstanbul'a kurbanlık taşıyan araçlar durdurularak hayvanların kulak küpeleri ve pasaportları kontrol ediliyor. Öte yandan trafik tek şeride düşülerek araçlar ekipler tarafından tek tek inceleniyor.

Avrupa yakasına götürülecek kurbanlıklar için Trakya'ya geçiş sertifikası, Anadolu yakasında satılacak olanlar için ise veteriner sağlık raporunun bulunması gerekiyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimler, İstanbul genelinde kurulan hayvan pazarlarında da bayramın son gününe kadar devam edeceği belirtildi.

Öte yandan Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü kullanması gereken bir Tır şöförüne de kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. - İSTANBUL