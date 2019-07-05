Son Dakika Haberleri: İstanbul'da kurbanlık fiyatları belli oldu
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İstanbul'da kurbanlık fiyatları belli oldu

58 dakika önce

ETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Yücesan "İstanbul'da bu yıl 80 bin civarında büyükbaş, bir milyona yakın da küçükbaşın kesileceğini düşünüyoruz.

İstanbul'da kurbanlık fiyatları belli oldu , System.String[]
ETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Yücesan " İstanbul'da bu yıl 80 bin civarında büyükbaş, bir milyona yakın da küçükbaşın kesileceğini düşünüyoruz. Bu yıl büyükbaşta kilogram fiyatları 26 liradan başlayacak." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:02 
istanbul, Ekonomi
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