İstanbul'da kurbanlık fiyatları belli oldu
58 dakika önce
ETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Yücesan "İstanbul'da bu yıl 80 bin civarında büyükbaş, bir milyona yakın da küçükbaşın kesileceğini düşünüyoruz.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:02
ETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Yücesan " İstanbul
'da bu yıl 80 bin civarında büyükbaş, bir milyona yakın da küçükbaşın kesileceğini düşünüyoruz. Bu yıl büyükbaşta kilogram fiyatları 26 liradan başlayacak." dedi.
Kurbanlıkların kilo fiyatları belli oldu
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