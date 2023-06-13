İstanbul'da Kurbanlık Hayvanlar İçin Denetimler Başladı

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte Türkiye'nin birçok noktasından yola çıkan kurbanlık hayvanlar, İstanbul'a giriş yapmaya başladı. İstanbul'a gece yarısından itibaren gelen kurbanlık yüklü tır ve kamyonlar, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tek tek kontrol edildi.

KÜPE NUMARALARINA BAKILDI

Bayrama 14 gün kala Türkiye'nin birçok noktasından yola çıkan kurbanlıklar, Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde bulunan Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktası'nda denetlendi. Jandarma ve zabıta ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimler, kurbanlıkların olduğu kamyon ve tırları tek tek kontrol etti. İl dışından gelen sürücülerin evraklarını tek tek inceleyen ekipler, hayvanların küpe numaraları ile evrak üzerindeki numaralarını karşılaştırdı. Kontrolü yapılan araçlar, hayvan pazarlarına doğru yoluna devam etti.

"BELGESİ OLMAYAN HAYVANLARI PAZARLARA GÖNDERMİYORUZ"

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlarımızın kurban vecibelerini sağlıklı bir şekilde geçirmeleri için Kurban Hizmetleri Tebliği'nin yayınlanmasıyla beraber İl Kurban Hizmetleri Komisyonu Valilikçe toplandı. Arkasından Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyon kararları alındı. Biz burada İstanbul'a giriş noktalarında önlemlerimizi sıklaştırdık. Çünkü kurban döneminde hayvan hareketleri hızlanıyor. Hem hayvan hastalıkları, hem de insan sağlığı açısından çok önemli bir durum bu. Bizler İstanbul'da belli noktalarda hayvan sevk kontrol noktaları oluşturduk. Burada 13'ünden önce kaçak gelen hayvanların, belgesi olmayan hayvanların geçişine izin vermiyoruz, pazarlara göndermiyoruz. Tuzla hayvan karantina bölgesine sevk ediyoruz." dedi.

"TARIM CEBİME UYGULAMASINDAN HER BİLGİYE ULAŞABİLİRLER"

Karaca şöyle devam etti: "Kurban Hizmetleri Komisyonu'nun almış olduğu kararlar doğrultusunda, kurban satış ve kesim yerleri belli şartlara haiz olması lazım. Bunların kontrolleri komisyonca yapılıp, ondan sonra belli bir puan üzerinden şartları sağlıyorsa izinlendiriliyor, vatandaşlarımız kurbanlarını mutlaka izinli satış yerlerinde ehil insanlara kestirmeli. Bu çok önemli. Bakanlığımızın 'Tarım cebimde' diye bir uygulaması var. Hayvanın yaşı, ırkı, cinsine oradan ulaşabiliyorlar. Bu hayvanlar geldikleri yerden sağlık kontrolünden geçiyor. Biz kontrollerimizi yapıyoruz. İstanbul'un Avrupa Yakası da ayrı bir özelliğe sahip Trakya Bölgesi'nde olduğu için. 2010 yılından itibaren şaptan ari bir bölge bu bölgemiz. Geçiş şartları belli, o şartları sağlayan hayvanların geçişine izin veriyoruz. Emniyet, jandarma ve zabıta ile kontrolleri sürdürüyoruz. İzinli yerlerden almaları ve izinli yerlerde kestirmeleri lazım. Vatandaşlarımız bu noktada küpe numaralarını uygulamaya girdikleri takdirde hayvanla ilgili bütün bilgilere ulaşabileceklerdir"

DENETİM 24 SAT SÜRECEK

Öte yandan İstanbul'da Riva (YSS Köprüsü), Çamlıca Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktası (FSM Köprüsü) ile Kurtköy Mehmetçik Vakfı Dinlenme Tesisleri, KMO Kurnaköy ve Mecidiye Gişeleri, Ahmediye Gişeleri Yol Kenarı Denetim İstasyonu ve Selimiye Tem Gişeleri Yol Kenarı Denetim istasyonlarında 24 saat denetimlerin süreceği öğrenildi. Bu denetimlerde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli Veteriner Hekimleri ile Acil Müdahale ekipleri, jandarma, emniyet ve belediye zabıta ekipleri koordineli olarak çalışacak.