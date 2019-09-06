Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "Kurt Kapanı-14" uygulaması
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İstanbul'da "Kurt Kapanı-14" uygulaması

14 dakika önce

İstanbul genelinde yaya, taşıt ve iş yerlerinin denetlendiği "Kurt Kapanı-14" uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul'da

İstanbul genelinde yaya, taşıt ve iş yerlerinin denetlendiği "Kurt Kapanı-14" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.


İstanbul genelinde 14.00 ile 16.00 saatleri arasında halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amacıyla, Kurt Kapanı-14 uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürlükleri, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli katıldı. Uygulama noktalarında narkotik köpekleri araçlar üzerinde arama yaptı. Vatandaşlara Genel Bilgi Taramasına(GBT) yapıldı. Polis helikopteri uygulamaya havadan destek verdi. - İSTANBUL

İstanbul, Huzur, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:27 Kaynak: İHA
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