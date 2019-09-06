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- İstanbul'da Kurt Kapanı-14 uygulaması gerçekleştirildi

1 saat önce

- İstanbul'da Kurt Kapanı-14 uygulaması gerçekleştirildiİSTANBUL - İstanbul genelinde yaya, taşıt ve iş yerlerinin denetlendiği Kurt Kapanı-14 uygulaması gerçekleştirildi.

- İstanbul'da Kurt Kapanı-14 uygulaması gerçekleştirildi

İSTANBUL - İstanbul genelinde yaya, taşıt ve iş yerlerinin denetlendiği Kurt Kapanı-14 uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.

İstanbul genelinde saat 14.00 ile 16.00 saatleri arasında halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amacıyla, Kurt Kapanı-14 uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürlükleri, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli katıldı. Uygulama noktalarında narkotik köpekleri araçlar üzerinde arama yaptı. Vatandaşlara Genel Bilgi Taramasınayapıldı. Polis helikopteri uygulamaya havadan destek verdi.

İstanbul, Polis, Genel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:21 Kaynak: İHA
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