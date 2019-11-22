Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "Kurt Kapanı-18" denetimi
Son Dakika Güncel İstanbul'da 'Kurt Kapanı-18' denetimi - Son Dakika

İstanbul'da "Kurt Kapanı-18" denetimi

7 saat önce

İSTANBUL Emniyet Müdürü, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olayları ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik "Kurt Kapanı-18" denetimi yapıldı.

İstanbul'da
İSTANBUL  Emniyet Müdürü, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olayları ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik "Kurt Kapanı-18" denetimi yapıldı. Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı denetimlerde şüpheli görülen kişiler ve araçlar arandı.

ARAÇLAR TEK TEK ARANDITaksim Meydanı'nda yapılan denetimde durdurulan araçlar tek tek arandı. Kimlik kontrolleri ve Genel Bilgi Tarama (GBT) yapıldı. Denetime "Şans" isimli narkotik köpeği de katıldı. Şans, durdurulan araçları aradı.


- İstanbul
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:08 Kaynak: DHA
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