Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "Kurt Kapanı-18" uygulaması gerçekleştirildi
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İstanbul'da "Kurt Kapanı-18" uygulaması gerçekleştirildi

6 saat önce

İstanbul genelinde "Kurt Kapanı-18" uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul genelinde "Kurt Kapanı-18" uygulaması gerçekleştirildi. Fatih'teki uygulama noktasında aranan bir şahsın üzerinden çıkan ruhsatsız silaha el konuldu.

İstanbul genelinde gerçekleştirilen "Kurt Kapanı-18" uygulamasına İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ilçe emniyet müdürlükleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat ekipleri katıldı. Denetleme noktalarında vatandaşlara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken, polis helikopteri de uygulamaya havadan destek verdi. Millet Caddesi'nde yapılan uygulamada durdurulan araçlar tek tek kontrol edildi. Narkotik köpeği "BOZO" araçlarda uyuşturucu madde ararken, sürücüler ve yolcular üzerinde ise kimlik kontrolleri yapıldı.

Ruhsatsız silaha el konuldu

Fatih Millet Caddesi'nde yapılan uygulamada araçlar ve vatandaşlar didik didik arandı. Polisin aramasında bir şahsın üzerinden çıkan ruhsatsız silaha el konuldu. Üzerinden ruhsatsız silah çıkan şahıs ifadesinin alınması için karakola götürüldü.

(Serdar Ünal/İHA)

İstanbul'da Kurt Kapanı-18 uygulaması gerçekleştirildi

Narkotik, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:05 Kaynak: İHA
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