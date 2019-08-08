İSTANBUL'DA 'KURT KAPANI 2019-12' DENETİMİ

KADIKÖY'DE DENETİM
Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde yapılan denetimlere ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, trafik ve yunus polisleri katıldı. Ekipler, şüpheli bulunan araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı. Denetimlere, polis helikopteri havadan destek verirken, hassas burunlu köpekler araçlarda arama yaptı.
TAKSİM DENETİM
Taksim Meydanı'nda da denetimlerde narkotik köpeği 'Fırtına' kullanıldı. Denetimlere helikopter destek verdi.
Görüntü dökümü:
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-FATİH
-Denetimlerden görüntü
- Polis helikopterinden görüntü
-Ekiplerin bir kişiyi gözaltına alması
-Araç ve şahısların aranması
-Genel ve detaylar
KADIKÖY
-Polis ekiplerinin araçları durdurması
-Polis ekiplerinin araçları araması
-Polis ekiplerinin kişilere kimlik kontrolü yapması
-Polislerin kişilerin üst aramaları yapması
-Denetimlere katılan polis helikopteri
-Hassas burunlu köpeklerin araçları araması
TAKSİM
-Köpeğin görüntüsü
-Helikopter