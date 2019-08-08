Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "Kurt Kapanı 2019-12" denetimi
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İstanbul'da "Kurt Kapanı 2019-12" denetimi

1 saat önce

İSTANBUL genelinde İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde,"Kurt Kapanı 2019-12" denetimi gerçekleştirildi.

İstanbul'da
İSTANBUL genelinde İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde,"Kurt Kapanı 2019-12" denetimi gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olayları ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik denetim yapıldı. Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü  ekiplerinin katıldığı denetimlerde şüpheli görülen kişiler ve araçlar arandı. Denetimlerde araç sürücülerinin ve şüpheli görülen kişilerin kimlikleri de kontrol edildi. Denetimler yapılan yerlerden biri de Fatih, Millet Caddesiydi. Ekipler, şüpheli gördükleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramalar sırasında dolandırıcılıktan aranan 1 kişi gözaltına alındı.

KADIKÖY'DE DENETİM
Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde yapılan denetimlere ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, trafik ve yunus polisleri katıldı. Ekipler, şüpheli bulunan araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı. Denetimlere, polis helikopteri havadan destek verirken, hassas burunlu köpekler araçlarda arama yaptı.

TAKSİM DENETİM
Taksim Meydanı'nda da denetimlerde narkotik köpeği 'Fırtına' kullanıldı. Denetimlere helikopter destek verdi.


- İstanbul
Mustafa Çalışkan, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:03 Kaynak: DHA
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