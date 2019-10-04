Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 'kurt kapanı 2019-15' denetimi
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İstanbul'da 'kurt kapanı 2019-15' denetimi

1 saat önce

İstanbul genelinde yaya, taşıt ve iş yerlerinin denetlendiği "Kurt Kapanı-15" denetimi gerçekleştirildi.

İstanbul'da 'kurt kapanı 2019-15' denetimi, System.String[]

İstanbul genelinde yaya, taşıt ve iş yerlerinin denetlendiği "Kurt Kapanı-15" denetimi gerçekleştirildi. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.
İstanbul genelinde saat 14.00 ile 16.00 saatleri arasında, 'Kurt Kapanı-15' denetimi gerçekleştirildi. Denetimlere İlçe Emniyet Müdürlükleri, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli katıldı. Kurulan noktalarda narkotik köpekleri araçlar üzerinde arama yaptı. Vatandaşlara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Polis helikopteri de uygulamaya havadan destek verdi.
Uygulama yapılan yerlerden bir de Kadıköy Kuşdili Caddesi oldu. Ekipler şüpheli araç ve kişiler üzerinde arama yaptı. "Zorro" isimli narkotik köpeği de burada görev aldı. Denetimler saat 16.00'ya kadar sürecek.

TAKSİM MEYDANI
Denetim yapılan yerlerden birisi de Taksim Meydanıydı. Taksim Meydanı'nda yapılan uygulamada durdurulan araçlar tek tek arandı. Kimlik kontrolleri ve Genel Bilgi Tarama (GBT) yapıldı.

NARKOTİK KÖPEĞİ UYGULAMAYA KATILDI
Denetime "Alex" isimli narkotik köpeği de katıldı. Alex, durdurulan araçları aradı. Taksim'deki bir turist de uygulamaya katılan narkotik köpeği Alex'e ilgi göstererek fotoğraf çekti.


- Istanbul
Narkotik, İstanbul, Taksim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:06 Kaynak: DHA
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