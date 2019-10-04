Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "Kurt Kapanı 2019-15" uygulaması
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul'da "Kurt Kapanı 2019-15" uygulaması

1 saat önce

İstanbul'da, asayiş, terör ve trafik kazalarını önleme maksadıyla "Kurt Kapanı 2019-15" uygulaması kapsamında, kentin birçok noktasında helikopter destekli denetimler yapılıyor.

İstanbul'da

İstanbul'da, asayiş, terör ve trafik kazalarını önleme maksadıyla "Kurt Kapanı 2019-15" uygulaması kapsamında, kentin birçok noktasında helikopter destekli denetimler yapılıyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı ile asayiş, terör ve trafik kazalarını önleme amacıyla helikopter destekli denetim gerçekleştiriliyor.

Uygulamaya Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli personel de katılıyor.

Denetimler kapsamında Kadıköy Kuşdili Caddesinde, güvenlik noktası oluşturan ekipleri, şüphelilerin kimlik kontrollerini yapıyor. Buradaki çalışmalarda bazı araçlarda narkotik köpekleri de aramalarda görev yapıyor.

Polis helikopterinin de destek verdiği uygulama, saat 16.00'da sona erecek.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın uyarılarına rağmen ABD, PKK işgalindeki bölgeye 300 tırlık sevkiyat yaptı
Bakan Soylu uyardı: Çakar yasağında tavizsiz olacağız kimse kusura bakmasın Beklenen yağış Edirne'de başladı Beklenen yağış Edirne ve Kırklareli'de başladı! İstanbul'a çok az kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 17:31:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "Kurt Kapanı 2019-15" uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]