Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-16' denetimi
Son Dakika Güncel İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-16' denetimi

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-16' denetimi

1 saat önce

İSTANBUL Emniyet Müdürü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olayları ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik 'Kurt Kapanı 2019-16" denetimi yapıldı.

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-16' denetimi, System.String[]
İSTANBUL Emniyet Müdürü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olayları ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik  'Kurt Kapanı 2019-16" denetimi yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı ile asayiş, terör ve trafik kazalarını önleme amacıyla helikopter destekli denetim gerçekleştiriliyor. Denetime Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli personel de katılıyor.

Denetimler kapsamında Kadıköy Kuşdili Caddesinde, güvenlik noktası oluşturan ekipleri, şüphelilerin kimlik kontrollerini yapıyor. Durdurulan araçlar didik didik aranırken, çalışmalarda bazı araçlarda narkotik köpeği "Alf" aramalarda görev yapıyor.

FATİH'TE DENETİMLER

Denetim yapılan noktalardan birisi de Fatih, Millet Caddesi oldu.  Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler durdurdukları araçları tek tek aradı. Şüpheli kişilerin de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapıldı. Denetimlere katılan polis köpeği araçların içinde arama yaparken, polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi.

Denetimler 16.00'a kadar devam edecek.


- İstanbul
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:07 Kaynak: DHA
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