İSTANBUL'DA "KURT KAPANI 2019-17" DENETİMLERİ
6 saat önce
İSTANBUL genelinde 'Kurt Kapanı 2019-17" adı altında asayiş denetimleri gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:25 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR- İSTANBUL genelinde 'Kurt Kapanı 2019-17" adı altında asayiş denetimleri gerçekleştirildi.
İstanbul'un 39 ilçesinde kurulan noktalardaki denetimlere Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli personel de katıldı. Denetimler kapsamında Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde, ekipler kimlik kontrolü yaptı. Durdurulan araçlar didik didik arandı.
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