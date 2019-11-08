Son Dakika Haberleri: İstanbul'da kurt kapanı 2019-17 denetimleri
Son Dakika Güncel İstanbul'da kurt kapanı 2019-17 denetimleri

İstanbul'da kurt kapanı 2019-17 denetimleri

6 saat önce

İSTANBUL genelinde 'Kurt Kapanı 2019-17" adı altında asayiş denetimleri gerçekleştirildi.

İSTANBUL genelinde 'Kurt Kapanı 2019-17" adı altında asayiş denetimleri gerçekleştirildi.

İstanbul'un 39 ilçesinde kurulan noktalardaki denetimlere Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli personel de katıldı. Denetimler kapsamında Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde, ekipler kimlik kontrolü yaptı. Durdurulan araçlar didik didik arandı.

İstanbul'da kurt kapanı 2019-17 denetimleri

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:14 Kaynak: DHA
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