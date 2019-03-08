Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kurt Kapanı 4 Denetimi; Polis Helikopteri Böyle Denetledi - 1

İstanbul'da Kurt Kapanı 4 Denetimi; Polis Helikopteri Böyle Denetledi - 1

1 saat önce

Ramazan EĞRİ - Murat KORKMAZ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHAİstanbul genelinde birçok noktada, "KURT Kapanı 4" denetimleri gerçekleştirildi.

İstanbul'da Kurt Kapanı 4 Denetimi; Polis Helikopteri Böyle Denetledi - 1, System.String[]
Ramazan EĞRİ - Murat KORKMAZ - Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA

İstanbul genelinde birçok noktada, "KURT Kapanı 4" denetimleri gerçekleştirildi. Polis helikopteri de denetimlere katıldı. Polis helikopteri, D - 100 ve TEM Karayolu'nda trafik ihlallerinde bulunan araçları tespit edip işlem yaptı. Hafriyat kamyonları da polis helikopteri tarafından takip edildi. 

O anlarda helikopterdeki polis kamerası da kayıttaydı. Görüntülerde, Çakarlı bir aracın emniyet şeridinde ilerlemesi ve bu aracın plakasının yakınlaştırıldığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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Polis helikopteri görüntüleri

-Havadan yapılan denetimler

-Yolda polislerin açları durdurarak denetim yapması

-Emniyet şeridinde seyreden çakarlı bir otomobil

-Yakınlaştırılan plakası

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 07:38 Kaynak: DHA

Polis, İstanbul, Güncel
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