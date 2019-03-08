İstanbul'da Kurt Kapanı 4 Denetimi; Polis Helikopteri Böyle Denetledi - 1
1 saat önce
İSTANBUL genelinde birçok noktada, "Kurt Kapanı 4" denetimleri gerçekleştirildi.
İSTANBUL genelinde birçok noktada, "Kurt Kapanı 4" denetimleri gerçekleştirildi. Polis
helikopteri de denetimlere katıldı. Polis helikopteri, D - 100 ve TEM
Karayolu'nda trafik ihlallerinde bulunan araçları tespit edip işlem yaptı. Hafriyat kamyonları da polis helikopteri tarafından takip edildi.
O anlarda helikopterdeki polis kamerası da kayıttaydı. Görüntülerde, Çakarlı bir aracın emniyet şeridinde ilerlemesi ve bu aracın plakasının yakınlaştırıldığı görülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 07:46 Kaynak: DHA
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