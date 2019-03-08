Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kurt Kapanı 4 Denetimi; Polis Helikopteri Böyle Denetledi - 2

İstanbul'da Kurt Kapanı 4 Denetimi; Polis Helikopteri Böyle Denetledi - 2

6 dakika önce

İSTANBUL genelinde birçok noktada, "Kurt Kapanı 4" denetimleri gerçekleştirildi.

İstanbul'da Kurt Kapanı 4 Denetimi; Polis Helikopteri Böyle Denetledi - 2, System.String[]
İSTANBUL genelinde birçok noktada, "Kurt Kapanı 4" denetimleri gerçekleştirildi. Polis helikopteri de denetimlere katıldı. Polis helikopteri, D - 100 ve TEM Karayolu'nda trafik ihlallerinde bulunan araçları tespit edip işlem yaptı. Hafriyat kamyonları da polis helikopteri tarafından takip edildi. O anlarda helikopterdeki polis kamerası da kayıttaydı. Görüntülerde, Çakarlı bir aracın emniyet şeridinde ilerlemesi ve bu aracın plakasının yakınlaştırıldığı görülüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:36 Kaynak: DHA

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