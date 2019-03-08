İstanbul'da "Kurt Kapanı 4" Denetimleri Yapıldı
18 dakika önce
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul- DHAİstanbul'un genelinde birçok noktada, "Kurt Kapanı 4" denetimleri gerçekleştiriliyor.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul- DHA
İstanbul'un genelinde birçok noktada, "Kurt Kapanı 4" denetimleri gerçekleştiriliyor. Kadıköy
'de yapılan denetimlerde motosikletli yunus ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdu. Araçlar didik didik aranırken, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimlere katılan 'Zoro ' adlı polis köpeği de araçların içinde arama yaptı. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.
Görüntü Dökümü:
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-Uygulama yapan polis ekipleri
-Durdurulan araçların aranması
-GBT taraması yapan polis ekipleri
- Polis
köpeğinin arama yapması
-Polis helikopteri
Genel ve detay
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:11 Kaynak: DHA
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