Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "Kurt Kapanı 4" Denetimleri Yapıldı

İstanbul'da "Kurt Kapanı 4" Denetimleri Yapıldı

18 dakika önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul- DHAİstanbul'un genelinde birçok noktada, "Kurt Kapanı 4" denetimleri gerçekleştiriliyor.

İstanbul'da
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul- DHA

İstanbul'un genelinde birçok noktada, "Kurt Kapanı 4" denetimleri gerçekleştiriliyor.

Kadıköy'de yapılan denetimlerde motosikletli yunus ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdu. Araçlar didik didik aranırken, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimlere katılan 'Zoro ' adlı polis köpeği de araçların içinde arama yaptı. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi. 

Görüntü Dökümü:

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-Uygulama yapan polis ekipleri

-Durdurulan araçların aranması

-GBT taraması yapan polis ekipleri

- Polis köpeğinin arama yapması

-Polis helikopteri 

Genel ve detay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:11 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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