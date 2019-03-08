Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "Kurt Kapanı 4" Denetimleri Yapıldı

İstanbul'da "Kurt Kapanı 4" Denetimleri Yapıldı

10 dakika önce

İSTANBUL genelinde birçok noktada, "Kurt Kapanı 4" denetimleri gerçekleştiriliyor.

İstanbul'da
İSTANBUL genelinde birçok noktada, "Kurt Kapanı 4" denetimleri gerçekleştiriliyor.

Kadıköy'de yapılan denetimlerde motosikletli yunus ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdu. Araçlar didik didik aranırken, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimlere katılan 'Zoro ' adlı polis köpeği de araçların içinde arama yaptı. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:16 Kaynak: DHA

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