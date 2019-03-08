İstanbul'da "Kurt Kapanı 4" Denetimleri Yapıldı
10 dakika önce
İSTANBUL genelinde birçok noktada, "Kurt Kapanı 4" denetimleri gerçekleştiriliyor.
İSTANBUL genelinde birçok noktada, "Kurt Kapanı 4" denetimleri gerçekleştiriliyor.
Kadıköy'de yapılan denetimlerde motosikletli yunus ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdu. Araçlar didik didik aranırken, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimlere katılan 'Zoro ' adlı polis köpeği de araçların içinde arama yaptı. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:16 Kaynak: DHA
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