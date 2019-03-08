Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "Kurt Kapanı 4" Denetimleri Yapıldı (2)

İstanbul'da "Kurt Kapanı 4" Denetimleri Yapıldı (2)

1 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Zeki GÜNAL - Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul- DHAİstanbul genelinde birçok noktada, "KURT Kapanı 4" denetimleri gerçekleştirildi.

İstanbul'da
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Zeki GÜNAL - Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul- DHA

İstanbul genelinde birçok noktada, "KURT Kapanı 4" denetimleri gerçekleştirildi.

Kadıköy'de yapılan denetimlerde motosikletli yunus ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdu. Araçlar didik didik aranırken, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimlere katılan 'Zoro ' adlı polis köpeği de araçların içinde arama yaptı. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi. 

TAKİSM MEYDANI'NDA DA YAPILDI

Taksim Meydanı'ndaki denetimlerde polis ekipleri şüpheli görülen araçları durdurarak arama yaptı. Araçlarda bulunan kişilere üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Polis helikopteri uygulamayı havadan takip ederken hassas burunlu bir narkotik köpeği de aramalara katıldı. Saat 14.30 da başlatılan uygulama 16.30'da sona erdi. 

Görüntü Dökümü:

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KADIKÖY

-Uygulama yapan polis ekipleri

-Durdurulan araçların aranması

-GBT taraması yapan polis ekipleri

-Polis köpeğinin arama yapması

-Polis helikopteri 

Genel ve detay

TAKSİM

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-Polis helikopteri

-Durdurulan araçlar

-Araçlarda bulunan kişilere üst araması yapılması

-Polisin araçların içini araması

- Narkotik köpeğinin araçlarda arama yapması

-Genel ve detay görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:52 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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