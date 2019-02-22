İstanbul'da "Kurt Kapanı" Denetimi (1)
1 saat önce
Zeki GÜNAL - Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - İSTANBUL'da "Kurt Kapanı 2019-3" adıyla denetimler gerçekleştiriliyor.
Zeki GÜNAL - Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA
- İSTANBUL'da "Kurt Kapanı 2019-3" adıyla denetimler gerçekleştiriliyor.
Olası terör ve asayiş olaylarının önlenmesi ile trafik denetimlerinin gerçekleştirilmesi için şehrin birçok noktasında "Kurt Kapanı 2019-3" adıyla denetim yapılıyor. Çok sayıda şubeden polisin katıldığı denetimde şüpheli görülen kişiler ve araçlar aranıyor.
Denetimlere katılan polis köpekleri eşliğinde aranan araçların sürücülerinin ve şüpheli görülen kişilerin kimlikleri de kontrol ediyor. Polis
helikopterinin de destek verdiği denetimin saat 16.00'ya kadar süreceği öğrenildi
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:55 Kaynak: DHA
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