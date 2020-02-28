İSTANBUL'DA KURT KAPANI DENETİMİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA KURT KAPANI DENETİMİ - Son Dakika

İSTANBUL'DA KURT KAPANI DENETİMİ

6 saat önce

Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHA İstanbul'da oluşturulan çeşitli kontrol noktalarında "Kurt Kapanı 2020-2" denetimleri yapıldı.

İSTANBUL'DA KURT KAPANI DENETİMİ, System.String[]

Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da oluşturulan çeşitli kontrol noktalarında "Kurt Kapanı 2020-2" denetimleri yapıldı.

Denetimlere, ilçelerin emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, trafik ve yunus ekipleri katıldı. Oluşturulan kontrol noktalarının güvenliğini Özel harekat polisleri sağlarken, polis helikopteri denetimlere destek verdi.

Kadıköy Kuşdili Caddesi ve Taksim'de oluşturulan kontrol noktalarında ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpekleri de aramalarda kullanıldı.

Görüntü Dökümü

-polis üst araç araması

-narkotik köpeği araması

-kimlik kontrolü

-helikopter

-genel ve detay


İstanbul, Polis, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'deki hain saldırının ardından Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto: Şehitlerin hesabı sorulacak
Denizde korku dolu anlar! Tuzla'da süreklenen gemi başka bir gemiye çarptı Avrupa'ya göç etmek isteyen Suriyeli mülteciler, İstanbul'dan Edirne'ye yola çıktı Sınıra gitmek isteyen mülteciler, otobüse binerken birbirlerini ezdiler

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 23:35:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL'DA KURT KAPANI DENETİMİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]