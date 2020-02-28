İstanbul'da kurt kapanı denetimi - Son Dakika

İstanbul'da kurt kapanı denetimi
6 saat önce
İSTANBUL'da oluşturulan çeşitli kontrol noktalarında "Kurt Kapanı 2020-2" denetimleri yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:19 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da oluşturulan çeşitli kontrol noktalarında "Kurt Kapanı 2020-2" denetimleri yapıldı.
Denetimlere, ilçelerin emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, trafik ve yunus ekipleri katıldı. Oluşturulan kontrol noktalarının güvenliğini Özel harekat polisleri sağlarken, polis helikopteri denetimlere destek verdi. Kadıköy Kuşdili Caddesi ve Taksim'de oluşturulan kontrol noktalarında ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpekleri de aramalarda kullanıldı.
- İstanbul
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