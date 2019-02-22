Son Dakika Haberleri: İstanbul'da  "Kurt Kapanı" Denetimi (2)

İstanbul'da  "Kurt Kapanı" Denetimi (2)

29 dakika önce

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHAİstanbul'da "Kurt Kapanı 2019-3" adıyla denetimler gerçekleştiriliyor.

İstanbul'da  
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA

İstanbul'da "Kurt Kapanı 2019-3" adıyla denetimler gerçekleştiriliyor.

Olası terör ve asayiş olaylarının önlenmesi ile trafik denetimlerinin gerçekleştirilmesi için şehrin birçok noktasında "Kurt Kapanı 2019-3" adıyla denetim yapılıyor. Çok sayıda şubeden polisin katıldığı denetimde şüpheli görülen kişiler ve araçlar aranıyor.

Denetimlere katılan polis köpekleri eşliğinde aranan araçların sürücülerinin ve şüpheli görülen kişilerin kimlikleri de kontrol ediyor.

KADIKÖY'DE 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Denetimler kapsamında kurulan arama noktalarından birisi de Kadıköy oldu. Polisler arama noktasında şüpheli gördükleri araçları durdurarak arama yaptı. Arama kapsamında polisler şüpheli gördükleri 34 RN 5019 plakalı aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler sürücünün de GBT'sine baktı. Yapılan sorgulamada hakkında arama kararı bulunan Cengizhan A. kelepçelenerek gözaltına alındı.

Polis helikopterinin de destek verdiği denetimin saat 16.00'ya kadar süreceği öğrenildi

Görüntü Dökümü:

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Ek Görüntü//

(KADIKÖY)

-Arama noktası

-Polisin araçları durdurması

-GBT kontrolü

-Polis köpeğinin arama yapması

-Şüphelinin sorgulanması

-Kelepçe takılması

-Genel ve detaylar

Geçilen Görüntü//

(TAKSİM)

-Denetimlerden görüntüler

-Polisin araçları durdurması

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:21 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
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