Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "Kurt Kapanı" Uygulaması

İstanbul'da "Kurt Kapanı" Uygulaması

1 saat önce

İstanbul'da, hava ve deniz polisinin desteğiyle gerçekleştirilen "Kurt Kapanı 2019-4" uygulaması kapsamında, kentin birçok noktasında denetimler gerçekleştirildi.

İstanbul'da
İstanbul'da, hava ve deniz polisinin desteğiyle gerçekleştirilen "Kurt Kapanı 2019-4" uygulaması kapsamında, kentin birçok noktasında denetimler gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olaylarının önlenmesi ile trafik denetimleri için şehrin birçok noktasında "Kurt Kapanı 2019-4" uygulaması yapıldı.

Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Deniz Limanı, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüklerinin personelinin katıldığı uygulamada, şüpheli görülen kişiler ve araçlar arandı.

Denetimlere katılan polis köpekleri eşliğinde aranan araçların sürücülerinin ve şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri de yapıldı.

Polis helikopterinin de destek verdiği uygulama 16.30'da sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:46 Kaynak: AA

Mustafa Çalışkan, İstanbul, Güncel
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