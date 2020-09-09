İstanbul'da kuru yemiş paketlerine gizlenmiş 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda, yabancı uyruklu bir kadının valizinde kuru yemiş paketlerine gizlenmiş 3 kilogram kokain ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce, uluslararası kaynaklardan "İstanbul'a bir kuryeyle hava yolu kullanılarak uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı" bilgisi edinildi. Bunun üzerine bakanlık kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden İstanbul'a gelecek uçaklar risk analizine tabi tutuldu.

Yapılan çalışma neticesinde şüpheli yolcu belirlenerek, bilgiler İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile paylaşıldı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda şüpheli yolcuyu taşıyan uçağın alana inişiyle Gümrük Muhafaza ekipleri yolcu valizlerini x-ray cihazından geçirerek narkotik dedektör köpeklerle kontrollerini yaptı.

Bir bagajda olağan dışı yoğunluğa rastlanması ve dedektör köpeklerinin de tepki vermesi üzerine yapılan aramada, valizde karışık kuru yemiş paketleri içinde sıkıştırılarak küçük parçalara bölünen madde tespit edildi.

Söz konusu maddenin yapılan analizi sonucu kokain cinsi uyuşturucu olduğu anlaşıldı. Toplamda ele geçirilen 3 kilogram kokaine el konulurken valizin sahibi kadın yolcu gözaltına alındı.