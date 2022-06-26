Pazarlarda kurbanlık satışları hızlı başladı

Kurban Bayramı öncesinde İstanbul'da kurulan hayvan pazarları, kurbanlık satıcıları ile alıcılarını bir araya getiriyor.

Kars, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Gümüşhane, Tokat, Çankırı, Amasya, Samsun ve Kastamonu gibi Anadolu'nun çeşitli illerinden İstanbul'a gelen besiciler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını Çobançeşme'deki pazarda satışa çıkardı.

Büyük ve küçükbaş hayvanlar kısa süre önce pazarlardaki yerlerini alırken, besiciler ellerindeki kurbanlıkların bir kısmını şimdiden satmanın mutluluğunu yaşıyor. Satışlardan memnun olan besiciler, vatandaşlara kurbanlık alımını son günlere bırakmamaları tavsiyesinde bulunuyor.

İki gün içinde 20 kurbanlık sattı

Tokat'tan pazara 68 kurbanlık getiren Mehmet Şavkıran, iki gün içinde 20 kurbanlık sattığını söyledi.

Şavkıran, bu sene satışların iyi olduğunu belirterek, "Vatandaşlar hayvanlarını erkenden alıyor, çünkü geçen yıl kurbanlık kalmamıştı. Hayvan sayısının az olması etkili oldu. İnşallah hayvanlarımızı bitireceğiz. Her yıl özel istek üzerine tonluk hayvan getiriyorum. Bu yılki hayvanı 74 bin liraya sattık. Geçen yıl canlı hayvanda kilogram 30-35 liraydı, bu yıl ise 65-70 lira arasında olacak." diye konuştu.

"Satışlarımız erken bitecek gibi"

Gümüşhane'den pazara kurbanlık getiren Yavuz Taşkın ise şunları söyledi:

"Her yıl buraya kurbanlık getiriyoruz. Bu yıl 23 hayvan getirdik. Satışlarımız erken bitecek gibi, elimizde sadece dört hayvan kaldı. Fiyatlar iyi. Satıcıyı memnun edecek seviyede. Bu sene vatandaşlarımız bayrama doğru alma gibi bir tercihte bulunmadı. Hayvanların 15 günlük yemini yanımızda getirdik. Bakımlarını aksatmadan yapıyoruz. Geçen yıl canlı hayvanın kilogram fiyatı 30 liralardaydı, bu yıl 70-75 lira arasında olacak."

Akrabaları ve arkadaşlarının kurbanlık alması için vekalet verdiği Ahmet Kaya ise farklı çadırlardan yedi büyükbaş hayvan satın aldı.

Trabzonlu olduğunu dile getiren Kaya, "Hayvanları, eş dost ve akrabalar için alıyorum. Hayvandan anlamayanlar var onlar adına buraya geldim. Çadırlara girmeyenler ve bu havayı solumak istemeyenler için hayvanlarını alıyorum, kesimini yapıp teslim ediyorum. Geçen sene 15 bin lira olan hayvan bu yıl 42 bin lira oldu. Satıcılar da girdi fiyatlarının arttığını söylüyor. Hayvanlar birkaç gündür burada. Örneğin bu çadırdakiler neredeyse bitti. Hayvan alacak vatandaşlar son güne bırakmamalı." diye konuştu.

Kurbanlık alırken dikkat edilmesi gereken hususlar

Bahçelievler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Tibet Bayhan, AA muhabirine, kurbanlıkların sevki, seçimi ve kesimiyle ilgili bilgiler verdi.

Kurbanlıkların belli evraklara sahip olması gerektiğini belirten Bayhan, "En başta hayvanın pasaportu olması gerekiyor. Kulak küpeleri ve başka illerden gelenlerde iller arası veteriner sağlık raporları olmalı. Bu belgelerle beraber pazara hayvanlar kabul ediliyor." dedi.

Kurban almaya gelenlere tavsiyelerde bulunan Bayhan, şunları kaydetti:

"Kulak küpesini sistem üzerinden sorguladıklarında hayvana ait bütün bilgilere ulaşabilirler. Bugüne kadar yapılan aşıları, sağlık problemi yaşadıysa buna ilişkin ve yaşına dair önemli bilgileri buradan takip edebilirler. Pazara gelenler kurbana baktıklarında hayvanın genel duruşunun düzgün olmasına dikkat etsinler. Dört ayağı üzerinde rahatlıkla durabilen, tüyleri parlak, bakışları canlı, kulak, boynuz ve kuyruk gibi bölgelerini sağlam olmasına bakmalılar. Hayvanın ağzından, burnundan ve kulaklarından akıntı gelmemeli. Solunum güçlüğü çekmemesi önemli."

Bayhan, Bahçelievler Belediyesi olarak Anadolu'dan gelen satıcılara rahat bir ortam sağlamaya çalıştıklarını, alanda kafe, mescit, duş ve tuvalet gibi ihtiyaçlar için bölümlerin oluşturulduğunu söyledi.

Hayvanların günlük sulama ihtiyaçları ve gübre çukurlarına yapılacak taşımalar konusunda da hizmet verdiklerini ifade eden Bayhan, vatandaşların taleplerini doğrudan yetkililere iletebildiğini anlattı.

Bayhan, kurbanlık kesimleriyle ilgili de gerekli tedbirlerin alındığını dile getirerek, "Tedbirler alındı. Küçükbaş hayvanların kesimi pazar alanında ayrılan yerde yapılacak. Büyükbaş hayvanlar ise pazara yakın yerde hizmet veren kesimhanemizde yapılacak. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da tedbirlerimizi aldık." şeklinde konuştu.