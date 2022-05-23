Binanın çatısında mahsur kalan kuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Binanın çatısında mahsur kalan kuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

23.05.2022 10:01

Binanın çatısında mahsur kalan kuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - İstanbul'da kuş kurtarma operasyonu kamerada Bakırköy'de bir binanın çatısında mahsur kalan kuş, itfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu kurtarılarak salıverildi.

Binanın çatısında mahsur kalan kuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

- İstanbul'da kuş kurtarma operasyonu kamerada

İSTANBUL - Bakırköy'de bir binanın çatısında mahsur kalan kuş, itfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu kurtarılarak salıverildi. Kurtarma çalışmaları kameralara yansırken, itfaiye ekibi vatandaştan takdir topladı.

Bakırköy Basın Sitesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, bir binanın çatısında kuşun mahsur kaldığı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Bakırköy İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, merdiven aracı yardımıyla çatıya ulaştı. Ekipteki bir itfaiye eri ardından çatıya geçerek hummalı bir çalışma sonucu kuşu kurtardı. İtfaiye eri ardından kuşu gökyüzüne salıverdi. Ekiplerin çalışması vatandaşlar tarafından takdir toplarken, o anlar ise kameralara yansıdı.

Binanın çatısında mahsur kalan kuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Binanın çatısında mahsur kalan kuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Binanın çatısında mahsur kalan kuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Binanın çatısında mahsur kalan kuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Binanın çatısında mahsur kalan kuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Binanın çatısında mahsur kalan kuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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