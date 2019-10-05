İstanbul'da kuvvetli fırtına ve sağanak
44 dakika önce
Marmara Bölgesi'nde etkili olan ve İstanbul'da da beklenen sağanak yağış başladı.
Marmara Bölgesi'nde etkili olan ve İstanbul'da da beklenen sağanak yağış başladı. Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle birçok yerde ağaçlar devrilirken sağanak yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:01
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