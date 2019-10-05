Son Dakika Haberleri: İstanbul'da kuvvetli fırtına ve sağanak
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İstanbul'da kuvvetli fırtına ve sağanak

44 dakika önce

Marmara Bölgesi'nde etkili olan ve İstanbul'da da beklenen sağanak yağış başladı.

İstanbul'da kuvvetli fırtına ve sağanak, System.String[]

Marmara Bölgesi'nde etkili olan ve İstanbul'da da beklenen sağanak yağış başladı. Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle birçok yerde ağaçlar devrilirken sağanak yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Marmara Bölgesi, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:01 
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